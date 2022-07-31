Даллас, США, , 13:11 — REGNUM Мексиканский боец смешанного стиля (ММА) Брэдон Морено победил техническим нокаутом Кая Кара-Франса из Новой Зеландии на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 277, который проходил в Далласе, в поединке за звание временного чемпиона организации в наилегчайшем весе. Об этом 31 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

UFC (сс) Andreas Arcabic

Поединок завершился победой мексиканца техническим нокаутом в третьем раунде.

Отметим, эта победа стала 20-й (15 — досрочно) в активе 28-летнего Брэдона Морено при семи поражениях и двух ничьих. Для 29-летнего Кая Кара-Франса это поражение стало девятым при 24 победах (14 — досрочно) и одно бое, признанном несостоявшемся.