Москва, , 13:11 — REGNUM Курс Соединённых Штатов на доминирование, а также увеличение активности Североатлантического альянса (НАТО), являются главной угрозой национальной безопасности России в Мировом океане. Об этом говорится в новой российской Морской доктрине, которая ранее была утверждена указом президента РФ Владимира Путина.

Корабли ВМФ России. Mil.ru

«Основными вызовами и угрозами национальной безопасности и устойчивому развитию Российской Федерации, связанные с Мировым океаном, являются: стратегический курс США на доминирование в Мировом океане и их глобальное влияние на развитие международных процессов, в том числе связанные с использованием транспортных коммуникаций и энергетических ресурсов Мирового океана», — отмечается в документе.

Кроме того, в числе угроз национальной безопасности России также названо продвижение военной инфраструктуры НАТО к российским границам и рост числа военных учений в акваториях морей, которые прилегают к территории РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в новой, ранее утверждённой Морской доктрине России открыто обозначены границы и зоны национальных российских интересов.