Москва, , 13:09 — REGNUM Приуроченный к 90-летию киносети «Москино» праздничный концерт прошёл в парке «Зарядье» 30 июля. Об этом сообщает пресс-служба «Москино».

На станции метро «Университет» Цитата из х/ф «Я шагаю по Москве». Реж. Георгий Данелия. 1963. СССР

В ходе концерта звёзды отечественного театра и кино исполнили пенсии из популярных фильмов. Также были показаны отрывки из лучших картин, снятых в Москве. Вечер завершился показом фильма Георгия Данелии «Я шагаю по Москве».

История «Москино» началась в 1932 году, когда распоряжением президиума Мосгорисполкома и Моссовета был образован Трест московских городских кинотеатров «Мосгоркино».

Сегодня «Москино» занимается поддержкой отечественных картин, выступает в роли организаторов кинофестивалей и других мероприятий. Сеть «Москино» объединяет 13 столичных кинотеатров.