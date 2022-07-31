Новосибирск, , 13:08 — REGNUM В Новосибирской области 1 и 2 августа местами сохранится высокая пожароопасность (четвёртого класса горимости), в Купинском, Чистоозерном районах — чрезвычайная пожароопасность (пятого класса). Об этом сообщил Западно-Сибирский гилрометцентр.

Ливень ИА REGNUM

При этом 1 августа на территории региона прогнозируется переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Будет дуть северо-восточный ветер — 4-9 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днём до 16 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 °C, местами +8…+13 °C.

Дожди с грозами в Новосибирской области ожидаются и 2 августа.