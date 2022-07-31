Симферополь, , 12:55 — REGNUM Атака украинского беспилотного летательного аппарата на штаб Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе была проведена с территории города. Об этом 31 июля заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Ольга Ковитиди Council.gov.ru

«Атака, несомненно, была совершена не извне, а с территории Севастополя», — приводит её слова РИА Новости.

Также сенатор от Крыма уточнила, что в данный момент в городе ведутся оперативно-розыскные мероприятия по обнаружению организаторов теракта, которых, по её словам, найдут к вечеру 31 июля.

Кроме этого, Ковитиди уточнила, что власти считают произошедшее терактом и добавила, что виновные в его совершении понесут наказание, а также «будут сделаны пролонгированные выводы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор города Михаил Развожаев заявил, что отменённые из-за атаки беспилотника киевских боевиков на штаб Черноморского флота праздничные мероприятия в Севастополе ко Дню Военно-морского флота (ВМФ) России не будут проводиться в другой день.