Мыски, Кемеровская область, 31 июля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В кемеровском городе Мыски разыскивают двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщили в региональном отделении поискового отряда «Лиза Алерт».

ГУ МВД по Омской области Поиски человека

Отмечается, что 16-летние девочки 30 июля 2022 года ушли в неизвестном направлении и с тех пор об их местонахождении ничего неизвестно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пропавший в Омской области ребёнок найден живым.