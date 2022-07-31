Донецк, 31 июля 2022, 12:47 — REGNUM ВСУ обстреляли Гольмовский снарядами «натовского» калибра. Об этом 31 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:30 — н.п. Отрадовка — н.п. Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.
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