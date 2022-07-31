Омск, 31 июля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Реконструкция и техническое перевооружение мощностей производственного объединения «Полёт» будут завершены к концу 2024 года, заявил заместитель директора предприятия Сергей Богочанов. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

(сс) Mil.ru Ангара-А5

Богочанов рассказал, что сейчас на предприятии создаются новые механические, механосборочные, заготовительные и термические производства, а также цеха изготовления трубопроводов. В рамках реконструкции будет построен новый большой корпус, где размесят контрольно-испытательные станции и рабочие места для сборочного производства.

«Все проекты должны быть завершены до конца 2024», — подчеркнул Богочанов.

Реконструкция ПО «Полёт» ведётся для обеспечения серийного производства новых ракет-носителей семейства «Ангара». Расположенное в Омске производственное объединение «Полёт» является филиалом Центра им. Хруничева, где были разработаны эти носители.