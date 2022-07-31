Новосибирск, 31 июля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня двойной праздник — в День Военно-морского флота России на аэродроме Мочище состоялось авиашоу «Будем жить!». Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Новосибирск

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«Морской и воздушный флот в нашей стране неразрывно связаны. Первый в истории самолет сконструировал российский контр-адмирал Александр Можайский, — напомнил Локоть. — Новосибирск — авиационный город. Здесь работали знаменитые авиаконструкторы Чаплыгин, Бартини, начинал свой путь Антонов. Новосибирский завод имени Чкалова выпустил три четверти самолетов Як-9 — самого массового истребителя Великой Отечественной. В Новосибирске родился, вырос, выучился и ушёл в авиацию на великий земляк — лётчик-ас, первый трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин».

Он также подчеркнул, что Новосибирск — «город с крыльями, город, устремлённый в будущее».