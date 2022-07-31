Москва, 31 июля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Андрей Кигим освобожден от занимаемой должности председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба российского правительства.

Андрей Веселков Андрей Кигим

«Временно исполнять обязанности руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) будет Сергей Чирков. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Андрей Кигим освобождён от должности главы ведомства», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что у Кигима большой опыт работы в системе ПФР, куда он пришёл в 2021 году на должность главного специалиста отдела по оценке пенсионных прав. При этом в 2007 году он стал главой департамента по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей, в 2012 — начальником департамента организации назначения и выплаты пенсий и в 2018 — заместителем председателя правления ПФР.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля указ о назначении Валентины Антроповой заместителем министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий подписал президент России Владимир Путин.