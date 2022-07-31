Мадрид, , 12:38 — REGNUM 31 июля мадридский «Реал» в рамках товарищеской встречи одержал уверенную победу над туринским «Ювентусом» со счетом 2:0. Этот матч стал для «сливочных» последним в рамках предсезонной подготовки.

Мадридский «Реал»

Забитыми мячами в составе «Реала» отметились 34-летний форвард сборной Франции Карим Бензема (19’ пенальти) и атакующий полузащитник сборной Испании Марко Асенсио (69’ Хесус Вальехо). Единственную желтую карточку на 83-й минуте получил Асенсио.

Составы команд:

«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Начо, 63’), Милитао (Рюдигер, 46’), Алаба (Вальехо, 64’), Менди (Васкес, 64’), Кроос (Себальос, 64’), Модрич (Тчуамени, 64’), Каземиро (Камавинга, 64’), Вальверде (Асенсио, 64’), Винисиус (Азар, 63’), Бензема (Родриго, 64’).

«Ювентус»: Перин (Пинсольо, 70’), Бремер (Ругани, 70’), Данило (да Граса, 76’), Бонуччи (Гатти, 64’), Сандро (Пеллегрини, 70’), Локателли (Кудриг, 76’), Закариа, Фаджоли (Ровелла, 64’), Кин (Барбьери, 76’), Ди Мария (Куадрадо, 46’), Влахович (Аке, 64’).