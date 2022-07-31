Санкт-Петербург, , 12:40 — REGNUM В День ВМФ в Санкт-Петербурге 31 июля успешно прошёл Главный военно-морской парад. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, морской парад состоял из береговой, водной и авиационной составляющих и проходил сразу в двух локациях — на Неве, в центре Петербурга, и в Финском заливе, на рейде Кронштадта. Это позволило целостно представить облик современного ВМФ России.

Главный военно-морской парад Дарья Драй © ИА REGNUM

Участие в параде приняли 40 надводных кораблей, катеров и подводных лодок, 42 летательных аппарата морской авиации и Воздушно-космических сил, около 3500 военнослужащих и семь парусных судов.

Движение кораблей стартовало после залпов из пушек от Петропавловской крепости. По акватории Невы прошли катера различного назначения, малые ракетные корабли и корабли противоминной обороны, другие боевые единицы флота, погранслужбы и МЧС. Так, жители и гости города с центральных набережных наблюдали, как по реке идут базовые тральщики «Павел Хенов» и «Александр Обухов» с моряками в парадной форме на борту.

В статической составляющей парада на Неве приняли участие новейший фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», корвет «Меркурий», малый ракетный корабль «Великий Устюг» и дизель-электрическая подводная лодка «Санкт-Петербург». Возглавлял строй статической парадной линии 54-пушечный линейный парусный корабль «Полтава» — копия исторического корабля времён Петра Великого.

На Кронштадтском рейде в статической части были представлены корабли большого водоизмещения, которые просто не могут зайти в Неву. Среди них сразу две атомных подводных лодки — атомный подводный крейсер проекта 885 «Северодвинск» и многоцелевая атомная подводная лодка «Вепрь», а также корвет «Бойкий» и большой десантный корабль «Иван Грен».

В кильватерном строю по Кронштадтскому рейду прошли ракетный катер «Димитровград», малые ракетные корабли «Пассат» и «Советск», малые противолодочные корабли «Уренгой» и «Казанец», корветы «Стойкий» и «Сообразительный», сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», патрульный корабль «Пурга» Пограничной службы ФСБ России, учебный корабль «Перекоп» и дизель-электрическая подводная лодка Тихоокеанского флота «Магадан».

В завершение парада над Северной столицей пролетела морская авиация. Зрители наблюдали, как над ними летят вертолёты Ми-8 и морские вертолеты Ка-27, Ка-29 и Ка-31, самолёт-амфибия Бе-200, истребители Су-27П и штурмовики Су-25. Небо Петербурга раскрасил российский триколор.

Добавим, что наземная составляющая Главного военно-морского парада состояла из прохода военнослужащих частей ВМФ, школьников-участников военно-патриотического движения «Юнармия», а также лучших воспитанников Нахимовского училища и Кронштадтского морского кадетского военного корпуса.

Отметим, что программа празднования Дня ВМФ продолжится культурной программой на Дворцовой площади. Кульминацией праздника станет салют в 22:00.