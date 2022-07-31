Донецк, , 12:34 — REGNUM ВСУ за полчаса трижды обстреляли Донецк. Об этом 31 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe Images

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:50 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Куйбышевский, Киевский р-ны): выпущено 8 снарядов калибра 152 мм. 12:00 — н.п. Марьинка — г. Донецк (Петровский, Кировский р-ны): выпущено 8 снарядов калибра 152 мм. 12:18 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Доломитное, Макеевку и Донецк.

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