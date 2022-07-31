Лондон, , 12:33 — REGNUM 26-летний центрфорварда лондонского «Челси» и сборной Германии по футболу Тимо Вернера предложили мадридскому «Реалу». Об этом 31 июля сообщило издание El Larguero.

Тимо Вернер Granada

По информации источника, в ближайшее время «сливочные» решат, нужен ли им немец в качестве футболиста, способного заменять Карима Бензема на протяжение следующего сезона. Transfermarkt оценивает Вернера в 35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Тимо Вернер принял участие в 21 туре Английской Премьер-лиги 2021/22, в котором отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также нападающий получил одну желтую карточку.

Ранее сообщалось, что «Ред Булл Лейпциг» рассматривает вариант возвращения Тимо Вернера, выступавшего за «быков» в период с 2016 по 2020 годы.