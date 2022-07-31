Вашингтон, , 12:29 — REGNUM В Вашингтоне прошла встрече глав оборонных ведомств США и Южной Кореи Ллойда Остина и Ли Сон Супа, на которой договорились расширить совместные военные учения. Об этом 31 июля передает Korea JoongAng Daily.

«Они договорились совместить военные учения своих стран во второй половине 2022 г. с гражданскими учениями на случай непредвиденных обстоятельств в Ульчи и продолжить укрепление потенциала сдерживания союзников», — отмечается в заявлении южнокорейского минобороны.

Представители минобороны Южной Кореи и США обсудили, что КНДР завершила «все необходимые приготовления к ядерным испытаниям» на полигоне Пунгери в горной провинции Северный Хамгён.

Министры обороны Корейской республики и США согласились, что безопасность на Корейском полуострове находится «под угрозой» и подчеркнули, что из-за этого «альянс Южной Корееи и США только укрепится». Стороны также договорились возобновить переговоры в рамках Расширенной стратегии сдерживания и Консультативной группы.