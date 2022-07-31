Москва, 31 июля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге поблагодарил действующих матросов и офицеров за мужество, преданность отчизне и народу, поздравив их и всех граждан РФ с Днем Военно-Морского Флота.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Мичманы и офицеры, генералы и адмиралы, дорогие ветераны, уважаемые граждане РФ. Поздравляю вас с Днём Военно-морского флота. С праздником, который любит и чтит народ России, дорогим сердцу каждого, кто служит или служил на нашем прославленом флоте», — сказал он на параде в честь Дня ВМФ.

«Мы чествуем всех вас — все поколения доблестных стражей морских пределов отечества, вспоминаем великих полководцев и бесстрашных экипажей боевых кораблей разных эпох, благодарим действующих матросов и офицеров за высочайшее ратное мастерство, мужество, отвагу, за преданность отчизне и нашему народу», — добавил он.