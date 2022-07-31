Симферополь, 31 июля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. С территории Севастополя была проведена атака украинского беспилотника на штаб Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России, который расположен в городе. Об этом 31 июля заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Council.gov.ru Ольга Ковитиди

«Атака, несомненно, была совершена не извне, а с территории Севастополя. В городе идут оперативно-розыскные работы по поиску организаторов этого теракта, к вечеру они будут найдены», — приводит её слова РИА Новости.

Также Ковитиди уточнила, что этот инцидент расценивается в качестве теракта и добавила, что виновные в нём будут наказаны и также будут «сделаны пролонгированные выводы».

При этом сенатор отметила, что в Севастополе наблюдается спокойная обстановка и жители города празднуют День Военно-морского флота.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор города Михаил Развожаев заявил, что отменённые из-за атаки беспилотника киевских боевиков на штаб Черноморского флота праздничные мероприятия в Севастополе ко Дню Военно-морского флота (ВМФ) России не будут проводиться в другой день.