Карталы, Челябинская область, 31 июля, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Житель Карталов Челябинской области лишился 1,3 млн рублей после общения с неизвестными. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Пострадавшим стал 58-летний гражданин. Ему позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка, заявил о якобы имевших место подозрительных действиях с его счётом и убедил перевести деньги на так называемые резервные банковские счета.

Схема обмана стара и распространена, тем не менее гражданин поверил звонившему, снял со своего счёта все сбережения и перевёл их на указанный мошенником номер. А затем понял, что его обманули, и заявил о преступлении в полицию.