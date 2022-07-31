Донецк, , 12:21 — REGNUM ВСУ обстреляли Доломитное, Макеевку и Донецк. Об этом 31 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️10:35 — н.п. Травневое (Металлист) — н.п. Доломитное: выпущено 11 мин калибра 120 мм; ️10:40 — н.п. Марьинка — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм; ️11:00 — н.п. Отрадовка — н.п. Доломитное: выпущено 6 снарядов калибра 155 мм; ️11:20 — н.п. Авдеевка — н.п. Макеевка (пос. Землянки): выпущено 7 снарядов калибра 152 мм; ️11:20 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Петровский район Донецка.

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