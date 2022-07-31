Вашингтон, , 12:16 — REGNUM Платные подписки на сервисы американской компании Apple оформили более 816 млн человек, заявил генеральный директор компании Тим Кук. Об этом сообщает портал Apple Insider.

Apple Fernando Coelho Street Photography

В числе подписчиков учитываются пользователи видеостримингового сервиса Apple TV+, онлайн-хранилища iCloud, музыкального сервиса Apple Music и приложений в магазине App Store. В январе 2022 года число платных подписчиков Apple составляло 785 млн человек.

В последние годы Apple занимается развитием сектора услуг для снижения зависимости доходов компании от продажи смартфонов. Во втором квартале 2022 года этот сегмент принёс Apple $19,8 млрд. За этот же период 2021 года Apple заработала на услугах $17 млрд.

В июле эксперты сообщили, что поставки смартфонов на глобальном рынке сократились четвёртый месяц подряд. Apple занимает второе место в мире по объёму продаж смартфонов, уступая южнокорейской компании Samsung.

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