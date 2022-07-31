Вашингтон, 31 июля 2022, 12:16 — REGNUM Платные подписки на сервисы американской компании Apple оформили более 816 млн человек, заявил генеральный директор компании Тим Кук. Об этом сообщает портал Apple Insider.

Apple
Apple
Fernando Coelho Street Photography

В числе подписчиков учитываются пользователи видеостримингового сервиса Apple TV+, онлайн-хранилища iCloud, музыкального сервиса Apple Music и приложений в магазине App Store. В январе 2022 года число платных подписчиков Apple составляло 785 млн человек.

В последние годы Apple занимается развитием сектора услуг для снижения зависимости доходов компании от продажи смартфонов. Во втором квартале 2022 года этот сегмент принёс Apple $19,8 млрд. За этот же период 2021 года Apple заработала на услугах $17 млрд.

В июле эксперты сообщили, что поставки смартфонов на глобальном рынке сократились четвёртый месяц подряд. Apple занимает второе место в мире по объёму продаж смартфонов, уступая южнокорейской компании Samsung.

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