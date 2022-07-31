Коченево, , 12:15 — REGNUM В Новосибирской области устанавливают причину трагического пожара в Коченевском районе, где погибла семья из четырёх человек. На ликвидацию открытого огня пожарным потребовалось 35 минут. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Пожар Mchs.gov.ru

«На месте пожара в посёлке Чик Коченевского района Новосибирской области, в результате которого погибла семья из четырёх человек, работает следственно-оперативная группа, в составе которой также дознаватели МЧС России и следователи Следственного комитета, — уточнили в ведомстве. — Им предстоит выяснить все обстоятельства и установить причину произошедшего. На месте происшествия психологи чрезвычайного ведомства оказывают экстренную психологическую помощь родственникам и соседям».

Как сообщало ИА REGNUM, поздно ночью 30 июля в садовом товариществе «Энергетик» посёлка Чик сгорел двухэтажный дачный дом. Во время ликвидации огня пожарные обнаружили четырёх человек без признаков жизни, из них двое детей трех и одиннадцати лет. Кроме того из дома самостоятельно эвакуировалась женщина. С ожогами конечностей она госпитализирована в больницу.

Следователи возбудили дело по факту гибели четырёх человек в результате пожара.

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