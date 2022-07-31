Челябинск, , 12:11 — REGNUM В Челябинске сотрудники полиции устанавливают лиц, вымогавших у местной жительницы деньги в интернете. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Интернет ИА REGNUM

Пострадавшей оказалась 23-летняя женщина. По её словам, неизвестные потребовали от неё денег, угрожая в противном случае распространить её личные фотографии.

Потерпевшая пояснила стражам порядка, что отправляла ранее подобную фотографию одному из своих знакомых. Полицейские призывают граждан не отсылать незнакомцам видео или фотографии личного характера. Это позволит не стать жертвой вымогателей.