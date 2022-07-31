Санкт-Петербург, 31 июля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В течение ближайших месяцев будут начаты поставки новых российских гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» в Вооружённые силы (ВС) РФ, первым их получит фрегат «Адмирал Горшков». Об этом 31 июля заявил президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Mil.ru Пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта фрегата «Адмирал Горшков»

Как указал глава Российского государства, вооружение Военно-Морского Флота РФ всё время совершенствуется и добавил, что в связи с этим можно упомянуть новейшие и не имеющие аналогов в мире гиперзвуковые ракетные комплексы «Циркон».

«Их поставка в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы. Первым с этим грозным оружием на борту заступит на боевое дежурство фрегат «Адмирал Горшков», — сказал он.

Кроме того, Путин уточнил, что район несения этим оснащённым «Цирконами» кораблём выберут исходя из интересов обеспечения безопасности России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в новой, ранее утверждённой Морской доктрине России открыто обозначены границы и зоны национальных российских интересов.