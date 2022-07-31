Москва, , 12:07 — REGNUM Диверсия против российского футбола удалась, на первые матчи РПЛ с FAN ID в Екатеринбурге и Сочи пришло не более 10% болельщиков от заполняемости стадиона, отметил депутат Госдумы от КПРФ Владимир Исаков.

Трибуны Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Видимо, дальше на стадион погонят бюджетников. Клубы будут судорожно подкупать народ, за «ради Бога» прийти на футбол. Уже можно признать, что диверсия против отечественного футбола удалась», — рассуждает Исаков в телеграм-канале.

«При всем этом позоре, оставим место немного для иронии. Как сказал вратарь «Крыльев Советов» Фролов: «Зато стало безопасно», — добавил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе дискуссии в Госдуме по поводу введения «паспорта болельщика» парламентарии указывали на опыт, в частности, Турции, где такая практика привела к существенному сокращению зрителей на трибунах.

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