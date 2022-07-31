Москва, 31 июля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Диверсия против российского футбола удалась, на первые матчи РПЛ с FAN ID в Екатеринбурге и Сочи пришло не более 10% болельщиков от заполняемости стадиона, отметил депутат Госдумы от КПРФ Владимир Исаков.

Алексей Колчин ИА REGNUM Трибуны

«Видимо, дальше на стадион погонят бюджетников. Клубы будут судорожно подкупать народ, за «ради Бога» прийти на футбол. Уже можно признать, что диверсия против отечественного футбола удалась», — рассуждает Исаков в телеграм-канале.

«При всем этом позоре, оставим место немного для иронии. Как сказал вратарь «Крыльев Советов» Фролов: «Зато стало безопасно», — добавил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе дискуссии в Госдуме по поводу введения «паспорта болельщика» парламентарии указывали на опыт, в частности, Турции, где такая практика привела к существенному сокращению зрителей на трибунах.

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