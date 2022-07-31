Москва, , 12:00 — REGNUM Удар украинского беспилотника по штабу Черноморского флота в Севастополе, ставит в повестку дня вопрос о статусе специальной военной операции, считает глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»).

Олег Морозов Duma.gov.ru

«Они намерены продолжать войну любыми методами и средствами. На мой взгляд, просто необходимо полностью обезглавить военное руководство Украины. По крайней мере, они должны каждое утро просыпаться с мыслью, что оно последнее», — рассуждает Морозов в телеграм-канале.

По его мнению, специальная военная операция «давно уже вышла за предполагаемые форматы».

«Штаб Черноморского флота — это объект принятия стратегических военных решений с нашей стороны. Где находятся аналогичные центры Украины нам известно. Вся военная инфраструктура Киева должна стать целями для наших ВКС. Именно там находятся люди, принимающие решения об ударах по Севастополю, Белгороду, Брянску и другим нашим городам», — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, беспилотный летательный аппарат (БПЛА), предварительно украинский, атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе, пять человек пострадали. Все праздничные мероприятия в честь дня ВМФ в городе отменены из соображений безопасности.

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