Санкт-Петербург, , 11:59 — REGNUM В новой, ранее утверждённой Морской доктрине России открыто обозначены границы и зоны национальных российских интересов. Об этом 31 июля заявил президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин на военно-морском параде Kremlin.ru

«Утверждена новая Морская доктрина России. Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России, и экономических, и жизненно важных, стратегических», — сказал он.

Кроме того, российский лидер уточнил, что в первую очередь это российская часть акватории Арктики, воды Черного, Охотского и Берингова морей, а также балтийские и курильские проливы.

«Их защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет твердо с использованием всех имеющихся средств обеспечивать свои суверенитет и свободу.