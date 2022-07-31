Санкт-Петербург, , 11:52 — REGNUM Россия будет твердо с использованием всех имеющихся средств обеспечивать свои суверенитет и свободу. Об этом 31 июля заявил президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин принимает главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге Kremlin.ru

«Мы будем твердо обеспечивать защиту, флот решительно способен ответить всем, кто решит посягнуть на наши суверенитет и свободу», — сказал он.

Также российский лидер отметил, что складывающаяся в данный момент обстановка в мире требует от нашей страны адекватных, оперативных и решительных действий.

«Убежден, что нынешнее поколение матросов и офицеров — это надежная, несокрушимая опора Отечества. Для всех нас Родина — понятие священное, а ее защита — высокий долг и смысл жизни каждого из нас», — добавил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что парадный строй кораблей, участвующих в главном параде ко Дню Военно-морского флота (ВМФ) РФ в Санкт-Петербурге, возглавляет 54-пушечный парусный линейный корабль «Полтава».