Москва, , 11:45 — REGNUM Отказ спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси от ранее запланированной ею поездки на Тайвань прокомментировал 31 июля российский сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

Алексей Пушков ru.m.wikipedia.org

«Пелоси на Тайвань не полетела — от греха подальше. Как мы и прогнозировали, США — при всей их устрашающей либерально-демократической и склонности к провокациям — показали, что не готовы к военному конфликту с Китаем или к серьезному инциденту, способному перерасти в такой конфликт», — написал он в своём сообщении.

Также российский сенатор назвал отказ Пелоси от поездки на Тайвань моральной победой Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во время своей поездки в Азиатско-Тихоокеанский регион спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси собирается посетить с визитом Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию.