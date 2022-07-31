В России госпитализировали 982 пациента с COVID-19 за сутки
Москва, 31 июля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Российские медики выявили 12 498 новых случаев COVID-19 за истекшие сутки, госпитализация потребовалась 982 пациентам. 31 июля об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Выздоровели после перенесённой новой коронавирусной инфекции за истекшие сутки 6056 человек. Умерли за сутки 38 человек. Днём ранее в федеральном штабе сообщали о 12 248 новых случаях COVID-19, 1634 госпитализациях и 43 летальных исходах.
Суточный прирост новых случаев COVID-19 в России достиг минимума в начале июля. С середины июля наблюдается рост скорости распространения инфекции.
29 июля заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила о подъёме заболеваемости COVID-19 в мире. При этом она отметила, что в России не наблюдается роста числа госпитализаций.