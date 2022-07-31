Москва, 31 июля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Российские медики выявили 12 498 новых случаев COVID-19 за истекшие сутки, госпитализация потребовалась 982 пациентам. 31 июля об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

Выздоровели после перенесённой новой коронавирусной инфекции за истекшие сутки 6056 человек. Умерли за сутки 38 человек. Днём ранее в федеральном штабе сообщали о 12 248 новых случаях COVID-19, 1634 госпитализациях и 43 летальных исходах.

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в России достиг минимума в начале июля. С середины июля наблюдается рост скорости распространения инфекции.

29 июля заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила о подъёме заболеваемости COVID-19 в мире. При этом она отметила, что в России не наблюдается роста числа госпитализаций.