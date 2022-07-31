Санкт-Петербург, , 11:38 — REGNUM Парадный строй кораблей, участвующих в главном параде ко Дню Военно-морского флота (ВМФ) РФ в Санкт-Петербурге, возглавляет 54-пушечный парусный линейный корабль «Полтава». Трансляцию парада 31 июля ведёт ряд российских телеканалов.

Корабль «Полтава» Дарья Драй © ИА REGNUM

Корабль «Полтава» был воссоздан по историческим чертежам 18 века на верфях Санкт-Петербурга и в своё время он стал первым российским линейным кораблём большого водоизмещения, который был построен на стапелях санкт-петербургского Адмиралтейства.

Также известно, что корабль был заложен лично российским императором Петром I в честь разгромной победы русской армии над армией шведского короля Карла XII под Полтавой в 1709 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что экипаж малого ракетного корабля «Великий Устюг» из состава Каспийской флотилии поздравил в ходе главного парада ко Дню ВМФ РФ в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин.