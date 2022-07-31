Санкт-Петербург, 31 июля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Парадный строй кораблей, участвующих в главном параде ко Дню Военно-морского флота (ВМФ) РФ в Санкт-Петербурге, возглавляет 54-пушечный парусный линейный корабль «Полтава». Трансляцию парада 31 июля ведёт ряд российских телеканалов.

Дарья Драй ИА REGNUM Корабль «Полтава»

Корабль «Полтава» был воссоздан по историческим чертежам 18 века на верфях Санкт-Петербурга и в своё время он стал первым российским линейным кораблём большого водоизмещения, который был построен на стапелях санкт-петербургского Адмиралтейства.

Также известно, что корабль был заложен лично российским императором Петром I в честь разгромной победы русской армии над армией шведского короля Карла XII под Полтавой в 1709 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что экипаж малого ракетного корабля «Великий Устюг» из состава Каспийской флотилии поздравил в ходе главного парада ко Дню ВМФ РФ в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин.