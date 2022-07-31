Вашингтон, 31 июля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Санкции против России ведут к самоубийству ЕС, пишет Daily Express.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Как считает лидер движения Generation Frexit Шарль-Анри Галлуа, санкционную войну нужно остановить, иначе европейский континент «погрузится в крупнейший финансовый кризис».

«Инфляция подскочила до 8,9%, при этом евро впервые за 20 лет упал до паритета по отношению к доллару», — отметил он. При этом антироссийские санкции принесут ЕС больший вред. Рецессия в странах еврозоны стала очевидна, добавил он.