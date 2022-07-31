Санкт-Петербург, , 11:28 — REGNUM Экипаж малого ракетного корабля «Великий Устюг» из состава Каспийской флотилии поздравил в ходе главного парада ко Дню Военно-морского флота (ВМФ) РФ в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин. Трансляцию парада 31 июля ведёт ряд российских телеканалов.

Владимир Путин на параде в честь дня ВМФ Kremlin.ru

«Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днём Военно-морского флота!», — сказал российский лидер.

Экипаж малого ракетного корабля ответил на поздравление главнокомандующего ВС РФ троекратным «Ура!».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава ВМФ России подписал перед началом парада ко Дню российского ВМФ президент и верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.