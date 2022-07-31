Херсон, Украина, , 11:28 — REGNUM Схрон с противотанковыми гранатами на огневой позиции, оборудованной для обстрела российской военной техники, нашли силовики в заброшенном доме в Херсонской области. Об этом 31 июля сообщил сотрудник российских силовых структур.

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«В ходеобщения с жителями села Софиевка Каховского района Херсонской области была получена информация, что в районе заброшенного дома замечены два неустановленных лица, которые проводили осмотр строения. Очевидцы видели у них в руках пакеты и рюкзак камуфляжной раскраски. В результате проведенных оперативных мероприятий наши сотрудники обнаружили схрон», — передает его слова РИА Новости.

В схроне найден автомат АК-74, 3 40-мм противотанковые гранаты ПГ-7М, 2 противопехотные гранаты Ф-1, более 200 патронов калибра 7,62 мм трех видов в лентах.

«Позиция организованного схрона выбрана таким образом, что в сектор обстрела попадали блокпост Росгвардии и пути передвижения военной техники РФ, а также транспортных средств местных жителей», — отмечается в сообщении.