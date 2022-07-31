Москва, , 11:27 — REGNUM Список наиболее интересных моделей автомобилей, появившихся на российском рынке летом 2022 года, возглавила новая версия Lada Granta с минимальной долей импортных комплектующих. Рейтинг составлен порталом «Автоновости дня».

Lada Granta Lada.ru

Новая версия Lada Granta в упрощённой комплектации была представлена в июне 2022 года. Для снижения зависимости от импортных комплектующих АвтоВАЗ отказался от ABS и ряда других узлов. В результате конечная стоимость модели снизилась на 100 тысяч рублей.

Вторую строчку занял южнокорейский кроссовер Kia Sportage. Замкнули пятёрку самых интересных новых моделей автомобили китайских производителей Haval Dargo, Changan Uni-K и Exeed TXL.

Продажи новых автомобилей в России упали весной 2022 года на фоне антироссийских санкций, введённых правительствами стран Запада. В июне президент России Владимир Путин поручил министерству промышленности и другим ведомствам обеспечить доступность легковых автомобилей для граждан.

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