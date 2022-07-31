Новосибирск, , 11:13 — REGNUM Во время авиашоу в Новосибирске 31 июля с парашютом прыгнул заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Вячеслав Невежин. Он прыгал в тандеме с высоты 1500 метров, сообщает редакция «НГС Новости».

Парашютист Марина Каширская © ИА REGNUM

«Пилотировал самолет Ан-52 Олег Борисов, — уточняет СМИ. — Вместе с замминистра прыгали парашютисты с флагами и знаменами с высоты 2500 метров».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на аэродроме «Мочище» 31 июля проходит масштабное авиашоу фестиваля «Будем жить!».

Читайте ранее в этом сюжете: В небо над Новосибирском поднялись «Стрижи», «Русь» и «Барсы»