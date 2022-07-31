Новосибирск, 31 июля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Во время авиашоу в Новосибирске 31 июля с парашютом прыгнул заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Вячеслав Невежин. Он прыгал в тандеме с высоты 1500 метров, сообщает редакция «НГС Новости».

Марина Каширская ИА REGNUM Парашютист

«Пилотировал самолет Ан-52 Олег Борисов, — уточняет СМИ. — Вместе с замминистра прыгали парашютисты с флагами и знаменами с высоты 2500 метров».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на аэродроме «Мочище» 31 июля проходит масштабное авиашоу фестиваля «Будем жить!».