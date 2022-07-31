Москва, , 11:09 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поздравил эстрадную певицу и народную артистку Эдиту Пьеху с юбилеем, отметив ее творчество как яркое явление в истории отечественного эстрадного искусства. Телеграмма опубликована 31 июля на сайте Кремля.

Эдита Пьеха Mil.ru

«Поздравляю вас с юбилейным Днём рождения. Ваше щедрое, самобытное творчество стало ярким явлением в истории отечественного эстрадного искусства, обогатило его замечательные традиции. Талант и безупречный художественный вкус по праву снискали Вам признание профессионалов и слушателей разных поколений», — отмечается в сообщении.

Президент России пожелал артистке здоровья и благополучия.