Вашингтон, , 11:06 — REGNUM Американский лидер Джо Байден оказался в сложном положении из-за нового положительного теста на коронавирус, из-за чего он снова ушел на карантин. Об этом пишет The New York Times.

Джо Байден Gage Skidmore

Повторный уход подрывает усилия главы Белого дома США превратить болезнь в позитивную историю, а также показать американцам, что 79-летний политик остается в хорошей форме, отмечает издание.

Изоляция Байдена подтверждает неприятный факт о том, что пандемия в США не исчезла. А с точки зрения обозревателей, карантин сводит на нет усилия главы Белого дома США по продвижению политической повестки на фоне низких рейтингов, дополняет газета.