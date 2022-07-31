Симферополь, , 11:03 — REGNUM Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал атаку БПЛА на штаб Черноморского флота РФ в Севастополе «тактикой откровенного терроризма».

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«Перейдя к тактике откровенного терроризма, Киев в пропагандистских целях наносит такие удары, которые никак не вытекают из логики войны», — отметил он в своем Telegram-канале. Компетентные службы, по его слом, досконально выяснят все обстоятельства атаки.

Он уверен, что из случившегося будут сделаны самые серьёзные выводы и ответ не замедлит себя ждать.

Утром 31 июля украинский беспилотник нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, ранены 6 человек, погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота в городе отменены — из соображений безопасности.