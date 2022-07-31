Донецк, 31 июля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 31 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

7th Army Training Command ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:40 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее житель Донецка пострадал в результате подрыва на одной из разбросанных в Кировском районе мин.