Санкт-Петербург, , 11:04 — REGNUM Главный военно-морской парад в День ВМФ стартовал в Санкт-Петербурге. О начале показа кораблей 31 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Зрители на набережной Невы в ожидании начала парада Татьяна Титаева © ИА REGNUM

Приказ к началу парада отдал верховный главнокомандующий Российской Федерации, президент Владимир Путин. Главком ВМФ адмирал Николай Евменов доложил Путину о готовности к началу парада.

В 11 часов раздался выстрел пушки, дав старт параду. Верховный главнокомандующий на катере следует от Петропавловской крепости к Сенатской площади, приветствуя экипажи кораблей-участников, вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и главкомом ВМФ.

Зрители увидят, как по акватории Большой Невы пройдут боевые корабли и катера, всего их 17. Среди них ракетные корабли «Одинцово» и «Зелёный Дол», а также базовые тральщики «Павел Хенов» и «Александр Обухов». В небе над Петербургом пролетит морская авиация. Также часть парада пройдет на Кронштадтском рейде в Финском заливе.

Морской парад стал уже традицией для Петербурга. Празднование Дня ВМФ затем продолжится культурной программой на Дворцовой площади.