Токио, 31 июля 2022, 10:50 — REGNUM Ученый-климатолог из Университета Тохоку Кунио Кайхо подсчитал сроки следующего массового вымирания. Работа опубликована в журнале Biogeosciences.
За последние 540 млн лет Земля пережила пять массовых вымираний, которые часто сопровождаются изменениями климата.
Кайхо оценил стабильность средней температуры поверхности Земли и биоразнообразия планеты. В результате он обнаружил: чем больше изменение температуры, тем больше масштабы вымирания.
«Что касается глобальных похолоданий, то наибольшие массовые вымирания произошли, когда температура упала примерно на 7 °C. Если речь идет о потеплении, то массовые вымирания произошли при поднятии температуры на 9°C», — передает его слова «Газета.ру».
Так, к концу столетия температура на планете в среднем повысится на 4,4°C.
«Глобальное потепление на 9 градусов не наступит по крайней мере до 2500 года при наихудшем сценарии», — прогнозирует ученый.
«Возможно, в этот раз на Земле вымрет больше видов, потому что изменения произошли так быстро, что многие виды не смогли адаптироваться», — добавил он.