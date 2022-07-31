Токио, 31 июля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Ученый-климатолог из Университета Тохоку Кунио Кайхо подсчитал сроки следующего массового вымирания. Работа опубликована в журнале Biogeosciences.

Nasa.gov Вид Земли с Луны

За последние 540 млн лет Земля пережила пять массовых вымираний, которые часто сопровождаются изменениями климата.

Кайхо оценил стабильность средней температуры поверхности Земли и биоразнообразия планеты. В результате он обнаружил: чем больше изменение температуры, тем больше масштабы вымирания.

«Что касается глобальных похолоданий, то наибольшие массовые вымирания произошли, когда температура упала примерно на 7 °C. Если речь идет о потеплении, то массовые вымирания произошли при поднятии температуры на 9°C», — передает его слова«Газета. ру».

Так, к концу столетия температура на планете в среднем повысится на 4,4°C.

«Глобальное потепление на 9 градусов не наступит по крайней мере до 2500 года при наихудшем сценарии», — прогнозирует ученый.

«Возможно, в этот раз на Земле вымрет больше видов, потому что изменения произошли так быстро, что многие виды не смогли адаптироваться», — добавил он.