Екатеринбург, 31 июля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. На станции Екатеринбург- Сортирововный два порожних вагона-платформы сошли с рельсов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Авария произошла утром 31 июля во время маневровых работ. Пострадавших нет. На месте ведутся восстановительные работы.

Обстоятельства этого происшествия устанавливаются. Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства, касающегося безопасности эксплуатации и движения железнодорожного транспорта.