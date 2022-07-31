Анкара, , 10:46 — REGNUM Технические работы по отгрузке первого судна с зерном в Черном море завершены, сам процесс отгрузки планируют начать в ближайшее время. Об этом 31 июля заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в переговорах с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Зерно M.government.ru

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«В ходе переговоров состоялся обмен мнениями о последней ситуации в отношении деятельности, проводимой в Совместном координационном центре в Стамбуле по подготовке к отгрузке зерна. Министры выразили удовлетворение тем, что техработы завершены, отгрузку планируется начать как можно скорее после административной подготовки», — отмечается в сообщении.

22 июля в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.