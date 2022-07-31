Москва, , 10:39 — REGNUM Эксперты Организации Объединенных Наций (ООН) были приглашены для проведения расследования удара по следственному изолятору в Еленовке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 31 июля сообщили в Минобороны РФ.

Еленовка. ДНР V&A Dudush

«Российская Федерация в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке, приведшего к гибели большого количества украинских военнопленных, официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста», — говорится в сообщении.

При этом ранее в ООН сообщили и готовности направить своих экспертов в Еленовку, чтобы расследовать удар по СИЗО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что житель Донецка пострадал в результате подрыва на одной из разбросанных в результате удара киевских боевиков в Кировском районе города мин.