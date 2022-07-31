Вашингтон, 31 июля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Неприятный сюрприз в виде смены статуса-кво может преподнести Североатлантическому альянсу (НАТО) Россия, которая до этого момента была привержена оборонительной стратегии. Об этом 31 июля говорится в публикации американского издания Newsweek.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Отмечается, что основания для того, чтобы говорить об ухудшении развития ситуации появились после доклада НАТО о ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по и демилитаризации денацификации Украины.

Также указывается, что сохранение способности участия ВС РФ и в операциях против НАТО могут объяснить некоторые особенности и «сюрпризы» российских военных на Украине, такие как постепенное развертывание старых и менее точных систем вооружения, ограниченное использовании авиации и сдержанные атаки в киберпространстве.

«Официальная российская позиция почти всегда носит оборонительный характер, но суть подхода Москвы заключается в изменении статус-кво. В этом контексте нападение на страну НАТО остается возможным», — утверждается в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские военные начали испытывать технические проблемы с немецкими 155-мм самоходными артиллерийскими установками (САУ) Panzerhaubitze 2000