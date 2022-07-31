Вашингтон, 31 июля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Спецборт ВВС США вылетел с Гавайских островов и направился в сторону Азии, свидетельствуют данные Flightradar (отслеживает полеты).

John Harrington Нэнси Пелоси

Речь идет о самолете Boeing C-40C с регистрационным номером 09−0540. Самолеты Boeing C-40C обеспечивают «безопасную, и надежную транспортировку» лидеров США. Данные самолеты перевозят, в частности, членов конгресса США.

Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси ранее заявила, что посетит с делегацией конгресса Малайзию, Сингапур, Республику Корею и Японию, о визите на Тайвань не сообщается.